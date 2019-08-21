民進黨徵召羅貴星戰苗栗海線立委 朱哲成炮轟護航「英派」

2019-08-21 14:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第一選區海線立委被民進黨列為艱困選區，預料黨中央將於今日公布徵召縣議員羅貴星出征，但有意以無黨籍參選立委的黨內新秀朱哲成率先對內開炮，直指黨內高層屬意「英派」關係人士，程序粗暴忽視在地聲音；但黨內人士認為，艱困選區本就由黨中央徵召定案，並非刻意護航特定人選。

30歲朱哲成曾任行政院中部辦公室副執行長秘書，被視為吳宜臻子弟兵，上月宣布擬以無黨籍參選苗栗海線立委，挑戰國民黨老將陳超明；他表示，苗栗選情結構長期藍大於綠，民進黨要勝出難度太高，以無黨籍整合反藍勢力才有勝算。

但由於吳宜臻於民進黨總統初選時表態挺賴清德，朱哲成本身又屬「友柯派」，日前柯文哲造訪苗栗時也全程伴隨，黨內人士認為與目前黨中央走向不符，再加上地方知名度未開，因此屬意在地議員羅貴星披戰袍。

朱哲成不滿表示，過去曾多次向黨中央、縣黨部反映，希望黨能貼近苗栗民意，推派能創造地方福祉的人選，然而卻皆遭「冷處理」，而今黨中央定調徵召身兼苗栗縣小英之友會的「英派」縣議員羅貴星，根本是為護航蔡英文爭取連任總統的選票，過程十分粗暴。

朱指出，一切應該以創造苗栗勝選的空間為前提，而非以蔡英文個人利益為依歸，因此未來將仍以無黨籍於檯面上與羅貴星對話，希望看到對方提出符合苗栗需求的政見；至於是否加入柯文哲組成的台灣民眾黨？朱語帶保留，僅稱也是可能選項之一。

但苗栗民進黨人士認為，海線早被黨中央認定是艱困選區，上半年進行提名意願徵詢時，也無黨員表態，故仍遵照程序由中執會徵召合適人選，過程並無瑕疵，對於朱率先向外放炮感到不以為然。

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