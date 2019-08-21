柯黑+1報到 486先生心碎：難忍跟中共眉來眼去的政客

2019-08-21 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕自台北市長柯文哲與妻子陳佩琪將提出批評的網友通稱為「1450」後，柯的臉書粉絲人數也開始直直落。而曾經也是「柯粉」的知名團購負責人「486先生」今就在臉書透露，「今天，我也從柯粉變成他太太口中領1450的『柯黑』」。

「486先生」詢問網友「你也是1450嗎？」他回憶過去的自己，當柯文哲5年前首次出來選市長，我想許多人跟我一樣想說「哇靠夭阿，這人根本就是政治清流，台灣清廉的政治有望了」。當柯文哲選上市長大家欣喜若狂，柯文哲也不負眾望實現他選前承諾開始追打5大弊案，一時間台灣談話性節目每天都在談論謾罵趙藤雄這個人，看到市長為了公眾安全槓上趙藤雄，中南部我的網友包含我每天都希望他最後能出來選總統。他的許多理想，例如「公開透明的行程」，讓大家感動

不過，「486先生」表示，「結果許多人發現，這個人怎麼如此親中國共產黨，許多言論跟行為不一」，5大弊案也都重重舉起、輕輕落下，對共產黨極友好、對台灣政府謾罵嘲諷，「原本大家認為的民主素人變成狡猾老奸的政客，對他提出的建言意見，被他跟他的老婆嘲笑是1450」，就在前幾天，他所謂的行程公開理想，被蔡旺旺公開爆料私下會面密談十多次，這下許多人「從柯粉變成價值1450的柯黑」。

「486先生」認為，「柯讓大家不安的地方是他對中共用盡善良跟耐心，極其之友好與讚美，但是對國內守護主權的人卻尖酸刻薄，批判與拒絕合作。他持續誇大台灣對中國的依賴，並批評民主的美國，並以此作為他兩岸策略的論據」。這表示他的意向是凌駕事實的。

「486先生」坦言，「今天，我也從柯粉變成他太太口中領1450的柯黑」，他也問網友「你，退讚了嗎？」他說，「台灣好不容易成為一個民主自由的國家，我豈能容忍跟中國共產黨眉來眼去的政治人物！柯文哲，看看香港現在這個樣，民主跟中共是無法相容共存的。老實說，看到你的真正的面貌，我真的很不敢相信也很不願意相信，我真太失望太心碎」。

文末，「486先生」說，「在中國不斷要併吞消滅民主自由的台灣，共產黨滲透、分化台灣同時，我們要不要團結對抗共產黨來保衛我們國家我們孩子？」最後，他呼籲「1450來簽到吧」，引起萬名網友按讚留言。

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