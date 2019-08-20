公文PK賽》前衛出版社堆書霸氣開嗆：這都是台灣特急件

2019-08-20 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在直播中秀出與身等高的公文堆，表示要立志當全台最認真的市長，卻被網友識破公文堆有許多代表「最速件」的紅色卷宗，因此遭到各界砲轟並未認真批閱，導致許多最速件拖延；有出版社的臉書粉絲專頁po出1張堆得一人高的出版品畫面，暗酸韓國瑜，也希望消費者多多支持。

臉書粉專「前衛出版社」在網路po出1張照片，可以從照片中看到，有許多書籍被堆在一起，而堆疊的高度比圖中的人物還高，圖中上方有著「立志當全台最認真出版社！前衛不惜壓壞書也要『疊疊樂』」。

該粉專在貼文中霸氣表示，「高雄有個立志當全台最認真市長的準總統候選人，台北也有個三十多年來立志當全台最認真、最台派的出版社！我們的書不只比公文高，每一本都是給台灣的特急件！小編掛保證，本社絕不落跑，絕不跳票，專心做好書。敢講（kóng）、敢賣（buē）、毋驚忝（thiám），是本社ê堅持，望你牽成」。

網友們看到貼文後紛紛留言表達支持「好勵志（立志梗）啊！」、「推：獻給台灣的特急件」、「著作等身！」，也有愛書的網友偷酸韓國瑜「家裡藏書多的讀者，一定知道疊書絕對比較快，（因為書至少有一定的厚度和重量，隨便疊個幾本就膝蓋高度了）相較之下，疊公文所浪費的時間不知多了多少...（公文夾的材質容易滑動，所以才要靠著兩邊牆疊起...）真替那些部屬感到心酸，中途搞不好失敗多次一直反覆重弄，根本就是浪費公家辦公時間在那邊疊公文」。

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