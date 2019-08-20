韓國瑜稱車被裝追蹤器 張善政：有幾分證據說幾分話

2019-08-20 16:15

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜今爆料稱「自己的車子可能被裝追蹤器」，引起軒然大波，韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政今下午受訪時表示，技術上當然有可能，但就是要有證據，有幾分證據說幾分話，韓敢講就應該有相當把握才對。

張善政今出席紀錄片首映會受訪，對於與鴻海創辦人郭台銘的聯繫，張善政表示，他跟郭有簡訊往來，最近一次就是在國民黨總統初選後關心郭，但只是簡單問候，簡訊也不適合講那麼多事，如果需要碰面的話，上次碰面是在高雄市長選舉期間，有跟郭碰面討論怎麼支持韓國瑜。

張善政認為，郭台銘提出的「0到6歲國家養」、「主權基金」、「大健康產業」等3項政策還不錯，韓國瑜應該虛心跟郭請教，國政顧問團也會詳細談這3項政策的內容，如果可行，就會提給韓國瑜。

對於近期「國家機器」的議題，張善政說，在國政顧問團名單公佈後，確實有些顧問覺得有受到關心，關心來源是不是國家機器在後面？沒辦法直接講，但確實有些顧問最近就說到這裡就好了，少提他們的名字，還不只一位。

張善政表示，國政顧問團名單沒有全部公布的原因，就是有些顧問在商界做生意，不希望扯到政治，但也有很多理想要實現，有的顧問則在學校擔任行政主管，有顧慮不願透露名字。

對於今日韓國瑜稱車子可能被裝追蹤器，張善政低調地說，技術上當然有可能，就是要有證據，有幾分證據說幾分話，韓市長敢講這個話，應該有相當把握才對，但細節他並不清楚，不便再多講。

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