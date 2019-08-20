科技部60年 陳良基：明年基礎研究預算增加40多億

2019-08-20 13:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部今年成立滿60週年，科技部長陳良基今天在慶祝茶會中宣布，蔡英文總統特別要求行政院，明年基礎研究預算增加40多億元，達到297億元，前端原創性研究加大能量，後面產業技術才有辦法加值。對於首任部長張善政缺席茶會，陳良基說明，張表示行程太擠。

科技部前身為國家長期發展科技委員會，該會於1959年成立，1967年行政院將長科會改組成國家科學委員會，直到2014年3月3日配合政府組織再造，改制為科技部，今天科技部邀請歷任主委和部長出席60週年慶祝茶會，讓國人了解台灣科研發展歷史與成果。

歷任國科會主委和科技部長共有4人出席，包含前主委郭南宏、魏哲和、副總統陳建仁，與前部長楊弘敦，副總統陳建仁致詞時表示，很高興回到娘家，科技發展要有智慧，科技發展結果則要能造福人類有慈悲，因此科技人文要整合在一起，而從台灣經濟腳步發展來看，科學園區讓人民生活更美好，鼓勵科學研究、獎勵人才是智慧的開端。

科學園區一定要國家科技產業進展到某個階段才有辦法設立，他當主委時有個目標，希望3個園區產值有2兆元，但2008年那時侯是1兆9千多億元，就差一點點，2018年科學園區產值已經有2兆6千多億元，就業人數達27萬人，是成立以來最高的紀錄。

科技部長陳良基則強調，行政院公布的今年預算中，科技預算發展有所成長，基礎研究部分，蔡英文總統特別要求行政院，明年本來250億元提升到297億元，增加40多億元完全放到基礎研究，希望未來5年還可以繼續成長，前端原創性研究加大能量，後面對於產業發展的技術才有辦法提供技術加值。

陳良基表示，國科會設立國家級科研基地，包含科政中心、儀科中心、太空中心、海洋中心、地震中心等等，1980年開始設立科學園區，把台灣高科技帶到國家經濟的規模；科技發展法規則是從1999年公布第一版科技基本法後，蔡總統上任後也要求配合時代精進，這些年來從法規、研究環境到基礎科學研究都有相關作為，接下來會以5G、數位資安、全民健康醫療照護等等為發展方向。

對於首任科技部長張善政缺席茶會，陳良基表示，當然有邀請，但是張說行程真的太擠，所以他可以體諒，最近比較難直接接觸，當時接任時有請益對於未來科技發展的意見，例如推動AI人工智慧和數位轉型，跟張的數位國家政見類似。

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