不用公文疊疊樂 中央補助拆除高雄中博高架橋1天搞定

2019-08-20 12:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不用公文疊疊樂，行政院補助拆除高雄市的中博高架橋，展現效率在1天之內搞定！

高雄鐵路地下化後，沿線陸橋陸續拆除，最棘手的是貫通中山路與博愛路的中博高架橋，因為車流量過大，遲遲未動工拆除。

根據鐵工局最新規劃，中博高架橋預定明年底開始拆除，屆時站西路就已經通車，可以疏散車流，預計半年拆除完畢，接著針對東邊區塊施工，開闢站東路。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍，視察高雄重大交通建設，與會的民進黨立委李昆澤透露一則秘辛。

李昆澤說，總經費5.84億元的中博高架橋拆除工程經費，原本都應由高市府負擔，他今年3月巡視工地時，碰到副市長李四川及工務局長吳明昌，聊到這個問題，他主動強調雖然是韓國瑜當市長，但建設不分黨派。

李昆澤表示，他立即向交通部申請補助，那天3月17日是假日（週六），還是找到交通部長林佳龍，林馬上邀請鐵道局長討論補助空間，並向行政院長蘇貞昌報告。

李昆澤說，結果在1天24小時之內，從提出補助要求到通過，中央就通過補助75％、約4.38億元的經費，這就是重視效率、重視高雄。他強調「也沒有韓國瑜市長在那邊指三道四，要求中央補助」，對於高雄的交通建設，中央就是全力支持，真的不要有太多政治口水。

記者詢問說，韓國瑜市長一天只批10份公文，跟中央補助的效率比起來怎樣？李昆澤回說「批公文多寡或公文堆得高不高，並不是重點，而是韓市長有沒有用心，和高雄同甘共苦」。

李昆澤表示，但韓市長很忙，忙著總統選舉造勢，平時公開行程及對市政重視程度，都讓高雄市民失望，他認為「韓國瑜要競選總統，最好助選方式就是把高雄市長做好。」

林佳龍則說，李昆澤當時提出後，他評估晚做不如早做，相關補助經費由交通部籌措，「這就是效率，也希望相關的發包，能儘快進行。」

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