郭王期待「換柱2.0」？柯P：就算柯粉也不可能百分百轉向

2019-08-20 11:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，鴻海集創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人動向備受外界關注，隨著「桃園三結義」破局，如今又傳出郭王期待上演「換柱2.0」。對此，台北市長柯文哲今受訪並未正面回應，而是提及自己從2018年的選舉學到一課，即使是所謂的柯粉，也不是說拿一個旗子出來搖一搖就會百分百投票轉向，轉向可以到50％都不得了了。

柯文哲今天上午出席活動前接受媒體聯訪，談到郭董迄今不願表態，是否因缺乏0.01％的勇氣？柯文哲笑說，郭董要不要參選一定有其考量，他每次都講順其自然，但他昨天回去也在想這問題，台灣社會有這需要，問題是你這組合是不是真的符合那個需要。

柯坦言自己大概看了一下，從昨天的TVBS到蘋果的民調，其實三腳督是OK啦，但就是說三分天下，沒有保證說誰會贏，所以這還是個動態的東西，三方既然都在輸贏範圍內，他倒覺得如果純粹回到統獨去對抗，對台灣長期發展不好，所以他認為，是不是在統獨之外有沒有其他的「Dimensions」（象限），可以做為這次選戰討論的題目。

至於目前傳出郭陣營可能在等待換柱2.0，若未來郭披國民黨戰袍出征，是否還有可能像現在這樣支持郭？柯回應強調這是動態平衡，且支持有很多種支持，有100％、50％等各種支持程度。

柯最後意有所指表示，還有一點大家要搞清楚，事實上從2018年的選舉他也學到一課，即使是所謂的柯粉，也不見得百分百會轉移，不是說拿一個旗子出來搖一搖，所有柯粉就會投票轉向，坦白講轉向可以到50％都不得了了。

媒體追問，雖然柯堅持不當副手，但各種民調顯示只有郭柯搭擋才有可能贏小英跟韓國瑜，就像剛說柯粉轉移票的問題，是否有其他對策？以及是否會影響意願？

柯對此回應，民調是現在的狀態，也是個動態平衡，但你有努力、期望的目標，要怎麼從現在的狀況，移動到希望的目標，那才是要努力的目標，不然每天就看一看什麼事都不要做，也不是這樣，民調只是告訴我們說如果要努力的話，要努力哪個方向。

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