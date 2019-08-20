黃光芹再爆！韓選後還支出760萬 籲「國家機器」進場調查

2019-08-20 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日深陷政治獻金風波，媒體人黃光芹爆料韓陣營至今未捐去年選舉結餘款和補助款，韓國瑜競選總部憤而提告，黃光芹昨晚（19日）在臉書爆料國民黨主席吳敦義留有韓國瑜取走政治獻金的親簽單，今早更喊話要「國家機器」進場調查。

黃光芹昨在臉書上稱某王姓企業家捐了3000萬元，而韓國瑜將其分為3次、每次各取走500萬元現金，總共1500萬元，吳敦義有留下韓國瑜的親簽單；今早再度發文指出，在去年1124大選結束後，韓陣營給了多家顧問公司一筆不小的經費，分別是去年11月26日「流線傳媒」52萬5000元、「黑潮顧問」157萬5000元；12月13日「透晰數據」350萬元及12月21日「中盈顧問」200萬元。

「選舉都結束了，又給了兩家業者研究、調查什麼？」黃光芹批韓的競選經費中，有高達3300萬元的支出，都以籠統的規劃、設計和調、研名目報銷，認為「同樣是規劃、設計和調、研，請那麼多家公司是為什麼？」而所謂規劃、設計、研究、調查或策略，應屬「事前」作業，為何選舉都結束一段時間了，還有不小金額的支出？

黃光芹認為，11月26日的部分，若要說選後做結帳，「勉強說得過去」；但是12月2比分別是350萬元、200萬元的，卻放在「集會支出」項目中，「很難不讓人質疑」。

最後黃光芹再將炮口指向高雄市觀光局長潘恒旭，譏「他們的金額再大，都不如潘恆旭的2000萬元大！」隨即發文呼籲「有關韓國瑜政治獻金案，請國家機器進場」。

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