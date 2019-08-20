韓流急凍中？週刊爆郭台銘選總統2劇本 等著換掉他

2019-08-20 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平3人原本要在18日合體，但爆出郭王陣營不滿柯文哲陣營不斷暴衝式放話，最後宣告破局。週刊報導，郭柯王3人結盟態勢一直沒有改變，且私下陣營「兩兩密會」多次，3人將朝「郭王先合，與柯再行」的方向，布局郭台銘參選總統的A計畫。

《鏡週刊》報導，韓國瑜接連被新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕切割，拒絕接任地方競選總部主委，本土派也出現換韓聲浪，韓流似乎已退燒。

報導提到，郭台銘目前手上有2套劇本，就是「等待換韓」及「直接宣布參選」。隨著韓國瑜聲勢下挫，黨內換韓聲浪加大，郭營決定調整與柯王合作步調，擬延後到8月底表態，以評估是否取代韓國瑜的B計畫。有親郭幕僚透露，指郭台銘遲遲未做最後決定，是因為割捨不下國民黨，也沒放棄等待換韓。

也有近王人士透露，郭王合作確定，但王仍強調不擔任副手、不回到立法院，以另種形式參加大選。

報導也指出，有知情人士認為，若郭台銘對猶豫不決，最後恐怕「等待換韓」和「三人結盟」都將兩頭空，因此8月底是3人結盟的最後底線，否則柯陣營可能在9月開始走自己的路。但郭台銘若選擇「等待換韓」，回到國民黨懷抱，柯文哲可能就要考慮是否參選。

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