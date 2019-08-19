動工後加辦「開工祈福」 盧秀燕挨批舊瓶裝新酒「還裝不滿」

2019-08-19 21:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕工程早已動工，再來加辦「開工祈福」？台中市長盧秀燕昨天於東區東峰公園，主持東區、南區5座公園的「聯合開工祈福儀式」，盧秀燕強調，市府今年起推動的「台中美樂地」計畫，將針對全市41座公園全面改善，議員鄭功進卻說，這5座公園早已動工，永和公園的進度甚至已達80％，現在辦「開工祈福」顯得怪異，他質疑美樂地計畫不僅舊瓶裝新酒，「酒還裝不滿」。

上述5座公園的「聯合開工祈福」，是東區東峰公園與大智公園，南區的民興公園、文林公園與永和公園，兩區的議員都到場，國民黨籍市議員羅廷瑋肯定市府極有效率，今年已陸續在東、南區推動至少3座公園改善工程，他推崇市長盧秀燕是「開工市長」。

盧秀燕則說，她上任後，議員與里長反映公園設施老舊或危險需更新，市府提出美樂地計畫，包括廁所革新、友善共融公園、特色公園建置等，希望於年底完工。

鄭功進卻質疑說，依據市府去年11月19日新聞稿，前市長林佳龍時代，就有「長青共融友善公園」與「城市光廊環境營造改善」的公園更新計畫，且都編列預算並開完說明會，另外，5座公園都早已動工，工程進度為民興與文林公園各10％，東峰公園15％，大智公園5％，永和公園則是高達80％，都已經快竣工了。

他質疑，市府是「先縮水後祈福？」，以東峰公園為例，對比前朝發包的工程內容，包括夜間照明改善、光影隧道及南洋風草坪投樹燈等全數「被消失」，「美樂地」計畫不僅是舊瓶裝新酒，「酒還裝不滿」。

對此，市府建設局養護工程處長彭岑凱，他不了解這5座公園動工時間，但重點是「祈福」，祈求工程與市民使用安全，不論是前朝或現任，都有包容之心，市民快樂最重要，至於鄭功進指部分工程「被消失」，這可能是誤解，會向議員溝通。

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