防假訊息干擾大選 蘇貞昌：魔高一尺道高一丈

2019-08-19 19:20

〔記者黃捷／台北報導〕距離明年大選只剩不到半年，法務部最高檢察署今於警政署召開選舉查察座談會，邀集全國檢、警、調、廉、政各機關首長共同研討查賄對策。行政院長蘇貞昌致詞表示，現今影響選舉的因素除了金錢與暴力外，更增加假訊息干擾，行政機關大家一體互相配合，與時俱進，要做到「魔高一尺，道高一丈」。

蘇貞昌強調，一定要做到信賞必罰，快賞快罰，他一直以此態度帶領執政團隊，期勉同仁盡職盡責，民眾期待一場公正、乾淨且平順的選舉，並選出好人選，促進國家進步、社會安定，讓台灣有希望。

法務部長蔡清祥也當場提出三項重點，第一，要審慎有效地「佈雷」，佈雷成功與否會關乎查賄的成功與否；第二，新聞發布與偵查不公開應取得平衡；第三，檢察機關應主動提起因賄選而當選無效案件，去年共提出185件，超過8成均成立，若廣為宣傳，定可收嚇阻之效。

檢察總長江惠民則於會議結論指示10項工作重點，分別為「查賄不分顏色黨派」、「團隊辦案精緻偵查」、「善用科技查賄」、「嚴防境外資金介入」、「境外資金介入應報請檢察官指揮」、「檢討去年『佈雷』成效」、「加強查緝選舉賭盤」、「加強防範與疏處群眾滋擾事件」、「新聞發佈謹守偵查不公開」、「強化對原住民與新住民的反賄選宣導」。

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