郭若不回答美日中投資問題 柯P直言：郭台銘會落選

2019-08-19 19:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選激烈，台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、王金平三人結盟傳言不斷。柯文哲傍晚接受TVBS電視台專訪時表示，政治還是專業，需要時間去熟悉，郭台銘不是普通的素，是非常的素、很素，不過經過學習還是可以轉過來。他接著話鋒一轉指出，最大的問題是，自己也問過郭台銘很多遍，「美中日都有投資，你當總統怎麼不受影響」？

柯表示，不過我看郭台銘都沒有回答，如果不回答，「他一定會落選」，小英貼個標籤「董建華2.0」，郭就掛了。

主持人詢問柯是否有什麼建議？柯文哲笑回，我們只出題目，不是幫他們寫答案，答案是他自己要寫的。

柯強調，自己和郭台銘見面的時候也講得很清楚，因為他在2014年曾經和民進黨合作過，對他們的打法很熟悉，第一步就是貼標籤，貼住就死了，民進黨一直想要抹紅他，但不是很牢，也沒有很成功。

談到「桃園三結義」破局，柯文哲表示，我們不是桃園三結義，只是剛好在桃園，如果不做任何動作，就是草包對上菜包，「芒果乾（亡國感）一定贏過發大財」，菜包最後會贏。

至於新北市前市長朱立倫近來建議韓國瑜也提反送中，柯文哲說，太晚了，有時候品牌比產品重要，你現在說反送中，但有辦法和旺中切割嗎？

柯直言，產品怎麼裝，品牌訂了就很難，所以不容易啦，之前看韓國瑜進中聯辦，又說「over my dead body」，他都會懷疑奇怪，這是同一個人嗎？

至於是否會和郭台銘合作？柯文哲表示，重點不是合作，而是他有沒有能力解決這些問題，如果無法回答，出來選也選不上，所以他要想辦法回答，不能說考題很難就說不要考了，也不能怪年輕人「芒果乾」，看到香港這樣子，大家會害怕啊，年輕人最後只好含淚、含恨投小英。

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