狂稱被關也沒差！「白狼」：我是中共同路人

2019-08-19 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中華統促黨總裁「白狼」張安樂長期支持統一，多次表態支持中共，日前被控接受中國金援在台組織犯罪活動，依違反政治獻金法、偽造文書等罪起訴。沒想到，張安樂近日接受中國媒體訪問時竟說：「不擔心進監獄，我是中共的同路人。」

張安樂今天在臉書貼出受訪的影片，影片中他說：「我可以告訴大家，我是中共的同路人。我想做代理人，但我沒資格，你不要用代理人來恐嚇我。現在的中國共產黨在建設中國，讓老百姓的生活改善，我跟他走，我是同路人，不在乎，在乎這個算什麼？」

張安樂宣稱，《正氣歌》有一段叫做「在齊太史簡」，也就是前仆後繼，「倒下一個張安樂，還有無數個張安樂」，「我倒了無所謂，進去（牢獄）無所謂。我們這些犧牲算甚（什）麼？坐牢要看為什麼坐牢。他還自以為是「民族救星」般說：「為了國家民族是光榮的坐牢，這點坐牢的代價算（什）麼！」

張安樂及其子張瑋遭控收受政治獻金卻未按規定申報，張安樂還涉替張瑋成立的「華夏大地旅行社」逃漏稅，掏空2000多萬元公司資產，兩人日前遭台北地檢署依違反政治獻金法、幫助逃漏稅及業務侵占等罪起訴。至於華夏有近千萬港幣資金來自境外，張家人卻交代不清，檢調懷疑有中資介入，將是接下來追查重點。

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