馬英九盛讚的鄉長許淑銀 賺215萬颱風財判8年半要入獄

2019-08-19 14:00

〔記者張文川／台北報導〕花蓮縣議員許淑銀7年前擔任秀林鄉長時，蘇拉颱風重創和仁、和中部落，她第一時間挺進重災區，獲時任總統馬英九盛讚，封她為「英勇女鄉長」，但事後卻爆出她利用發包災後重建款的機會，大發國難財，收受包商賄賂、回扣215萬元，一審將她判刑9年，二審去年3月改判8年半、褫奪公權5年；最高法院日前駁回上訴，全案定讞，許淑銀確定要入獄。

2012年8月，蘇拉颱風重創花蓮秀林鄉和平村，其中3個村落遭土石流壓毀，當時的秀林鄉長許淑銀，即時強制撤村，還因忙於救災，累到吊點滴；中央2階段撥款共1000多萬元，協助救災。

判決指出，許淑銀明知鄉民代表王金福非合格營建廠商，竟內定由王男借牌承包共計1500多萬元的搶修工程，再由王交付工程款約1成賄賂155萬元給她。

判決書指出，許淑銀指示建設課代理課長吳俊宏，採限制性招標，讓王金福順利得標，吳俊宏也從中收受賄款30萬元；同年9月又有另名包商得標2件共630萬元的搶修工程，許淑銀同樣要求1成回扣「意思一下」，該名包商先準備30萬元，拿到「鄉長室」給許淑銀，但許淑銀嫌少，包商又補上30萬元。

調查局東機站2013年1月接獲檢舉，發動搜索前1天，許淑銀、吳俊宏主動向檢方自首，許繳回賄款245萬元，還比收受的回扣215萬元溢繳30萬元。

一審花蓮地院2015年依收受賄賂、收取回扣兩罪，將許淑銀判應執行9年徒刑，所收賄款、回扣215萬元沒。

二審花蓮高分院去年3月宣判，考量許淑銀未婚、目前擔任縣議員、經濟小康，犯後曾試圖串供隱瞞，至偵查中期才坦承犯行，並繳回賄款，罪名不變，酌減半年刑期，改判8年半。最高法院日前駁回上訴確定。

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