柯文哲稱市場決定郭柯王合作 藍營拿詐騙集團反酸

2019-08-19 12:35

〔記者林良昇／台北報導〕對於台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平3人何時會面？柯文哲說，這叫「市場決定論」，台灣社會有需要就會出現，國民黨文傳會顧問唐德明今在臉書上酸，照柯邏輯，詐騙集團就是市場需要才出現囉，這個邏輯大概會傷了很多被詐騙過的台灣人民的心。

唐德明在臉書上發文表示，柯郭王「同框」合體破局，柯文哲解釋說，柯郭王能否會面合作，要看「市場決定論」，如果台灣社會有需要，它就會出現，如果不需要，怎麼弄也湊不起來。這個說法，聽起來言之成理，但如果細究，不難發現這仍是柯文哲的話術，只是想要提高自己「被市場需要」的行情而已。

唐德明說，柯郭王想要會面合作，從頭到尾都是柯文哲最積極，因為他不再是孤家寡人，而是貴為黨主席，需要為政黨前途算計。因此，為了預防柯郭王最後真的不能會面合作，他現在就得先打預防針，以免傷到台灣民眾黨和他自己的政治前途。

唐德明質疑，什麽叫做「台灣社會有需要，它就會出現」？這句話的意思其實就是要撇清責任，如果柯郭王不能合作，絕對不是柯文哲的問題，而是市場不需要。問題是，詐騙集團事實存在，而且出現很久了，照柯文哲的邏輯，詐騙集團就是市場需要才出現，所以，合情、合理，而且有存在的必要囉！這個邏輯大概會傷了很多被詐騙過的台灣人民的心。

唐德明批評，柯文哲的嘴砲無所不在，自己口誤形容王金平是狐狸，韓國瑜認為王金平比較像彌勒佛，因此好心希望他收回。結果柯文哲硬拗說：「當事人都沒講話了」。明明王金平是維持風度，不跟柯文哲計較，但並不代表王金平欣然接受。這種開口就得罪人，卻死也不肯認錯的風格，像是首都市長，甚至是欲問鼎大位者的格調嗎？

唐德明說，紅樓夢裡有句話說得好：機關算盡太聰明，反算了卿卿性命。柯文哲就是太聰明，但大位不以智取，希望柯文哲的未來，不要聰明反被聰明誤。

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