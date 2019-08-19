總統要台中市民向某人道歉 藍議員回嗆：台中人對不起誰？

2019-08-19 09:24

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文17日到台中市舉行「辣台派開講」，提到台中建設時，向在場市民說，「你們應該對某個人道歉」。國民黨台中市議員黃健豪今日在臉書回嗆，「台中人，對不起誰了」？並表示，他做為小小議員，要拜託中央大官照顧台中市，「只要蔡英文願意撥款做建設，我願意寫82萬7996張致歉卡片給某人表示歉意」。

黃健豪表示，蔡英文說「你們應該對某個人道歉」，他的翻譯是「你們台中人應該對林佳龍道歉」。「是要多傲慢的政府、政客，才會要求民眾向政治人物道歉呢」？

黃健豪說，林佳龍做的好不好，見人見智，反正他覺得做的很爛，大概有80萬人跟他一樣的看法，或更精確地說，有24萬人後悔曾經投給林佳龍，「建議林佳龍要先罰寫24萬次對不起，再來談」。

另外，黃健豪指出，新北市長侯友宜在臉書發了一則影片，在公開演講的場合，不斷「拜託」「拜託」，向現場的總統和行政院長爭取經費。而台中市長盧秀燕被網友酸是「中央處理器」，經常聽到盧市長在議會、在媒體上呼籲中央政府撥款。

他表示，上述這2位首長，代表的是台灣人口數第1大和第2大城市的市長，代表著680萬人的民意，是一票一票選出來的，卻要反過來向那些未經民選、甚至選輸的中央高官們低聲下氣，這是對台灣民主的諷剌。

他也抨擊，「被視為專制的中共政府，尚且知道要把『為人民服務』刻在門前、掛在嘴上；號稱自由民主的民進黨政府，卻要求人民對政府道歉，這到底是什麼垃圾政權」？

黃健豪接著話鋒一轉說，蔡英文既然來台中罵人又開支票，「地方不做，但中央還有人做。」台中市小老百姓還需要捷運延伸及新建經費、山海環線鐵路預算、快速道路噪音改善工程預算、台中國際機場改善預算，上述這些，都是交通部的業務，他做為小小議員，也要「拜託」「拜託」「拜託」中央大官照顧台中市。

由於盧秀燕在去年市長選舉得到82萬7996票，黃健豪說，「只要蔡英文願意撥款做建設，我願意寫82萬7996張致歉卡片給某人表示歉意」。

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