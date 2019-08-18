赴桃園搶客家票 蔡英文甜喊：讓客家妹繼續照顧客家人

2019-08-18 18:21

〔記者李容萍／桃園報導〕尋求連任的蔡英文總統，今天出席民進黨客家部主辦「硬頸台灣．客家峰會」開幕式表示，上任3年多的努力「我們沒有讓大家失望」，她發揮客家人的硬頸精神，現在成果一樣樣拿出來，呼籲客家鄉親繼續挺「客家妹」，而「客家妹」也會繼續照顧客家人。

蔡英文表示，聽到熟悉的客家話，就像回到家裡，讓她這個屏東出身的「客家妹」，感到很親切、很溫暖。今天，看到這麼多客家鄉親，過去很多都是一起並肩作戰過的熟悉臉孔，所以感到安心，因為這一群人，不論是在困難或是順利的時候，都是長期支持民進黨的好朋友，給她加油、相挺，讓客家事務可以推動得更順利。所以她要在這裡，先跟大家說一聲「恁仔細」、「承蒙」，3年多的努力，「客家妹」，沒讓大家失望。

蔡英文提到，客家人很團結，這3年多來，大家相挺「客家妹」；她做了很多改革，得罪很多人，很多人都對她有意見，過去打地基、打基礎時大家看到的是很多灰塵，看不到政績時，她知道客家鄉親還是最支持她，每次看到大家時，大家都對她說加油。

她說，剛開始改革時，很多人不諒解，說她戰場開太多，但她不怕困難、她知道，只要是客家人，都有一種「硬頸」的精神，堅持挑戰，現在成果一樣一樣拿出來，這就是客家人的硬頸精神。今年很多的成果都顯現出來，像是今年台商回台投資總額，1月到8月已經超過5484億元，今年預估會有8000億元，這是歷史上最大的台商回流，如果前幾年沒有做好準備，就沒有辦法在這麼短的時間內，引進、吸納這麼多台商回流。

她也提到，台灣經濟持續成長，雖然有時快、有時慢，但都持續累積成長，第二季的經濟成長率是四小龍第一名，日前主計總處上修今年的經濟成長率，因為第二季不錯，第三季會更好，第四季也會很好，全年經濟成長率會上修，「當其他國家在下修時，只有我們是在往上修」，主計總處的預估以及國際經濟預測機構都說，今年的台灣的經濟成長一定是四小龍的第一名。

蔡英文最後也喊話，整體的台灣是有進步的，她也一定不會忘掉客家鄉親，照顧客家鄉親，傳承客家文化，是她從第一次競選總統以來長期堅持的政策。2020對台灣是很重要的一年；她特別用客語強調，未來客家人是不是能夠繼續挺「客家妹」，而「客家妹」一定會照顧客家人，「大家一起努力打拚，一起牽成硬頸客家妹」。

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