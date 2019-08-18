「市長請教我打麻將」韓國瑜跑選舉 民眾舉牌酸

2019-08-18 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到新竹廟宇走透透，下午在關西太和宮前，有民眾舉牌「市長請教我打麻將」、「每周任務批公文（50/225）」酸韓；不過，在韓尚未抵達前，舉牌民眾已離開。

日前有名嘴爆料韓國瑜不批公文，都交給副市長李四川批；韓國瑜曾為此反擊遭到抹黑，強調每天都批10件公文以上；對比韓，桃園市長鄭文燦說一週平均225份公文。另韓國瑜稱上任後不曾再打過麻將，日前被民進黨高市議員林智鴻打臉，PO照指韓在今年過年赴峇里島渡假時公然打麻將。

今天下午1點多，有民眾在關西太和宮廟前人行道上，舉牌「市長請教我打麻將」、「每周任務批公文（50/225）」，有韓粉支持者看不下去，欲上前理論，當場被維安警察攔下勸開「不要理他就好了」，未發生衝突。不久，持牌民眾在韓國瑜尚未抵達前就先離開。

韓國瑜今天陸續前往竹北天后宮、湖口顯聖宮、新豐永寧宮、關西太和宮、竹東惠昌宮、開台金山寺、新竹武聖廟、新竹天公壇等八個廟宇參拜，行程緊湊滿檔。

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