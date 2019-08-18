漢子、燕子都不挺禿子？是否接韓競總主委侯、盧不鬆口

2019-08-18 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕去年九合一大選，國民黨針對當時新北市、台中市、高雄市3名黨籍候選人，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜大打「漢子、燕子、禿子」牌，奔赴各地為其他候選人站台，拉抬聲勢，讓藍營在縣市長選舉中大獲全勝，不料在總統大選開跑前夕，漢子、燕子紛紛不願表態挺禿子，引發國民黨內部團結危機。

國民黨為了全力協助高雄市長韓國瑜參選總統，要求15位黨籍地方首長擔任各直轄市、縣市總統、立委參選人聯合競選總部主委，不料卻踢到鐵板，去年大打漢子、燕子、禿子「三子牌」獲得極大的成效，但其中雙子首長至今都不願明確表態支持「禿子」韓國瑜選總統。

多次重申「市政優先」的新北市長侯友宜，已經表示「不考慮」擔任高雄市長韓國瑜總統競選總部主委，意外引發與南投市長林明溱的口水仗，林明溱呼籲應識大體，侯友宜回應「我非常識大體」，他的大體就是400萬人民，市政獲得市民認同，再談要支持誰，才會有力量，而林明溱則暗批「矯情」，甚直脫口嗆「不合作就退黨」。

台中市長、「燕子」盧秀燕今被詢問是否擔任韓國瑜台中市競選總部主委，她也僅表示「以後再說」，不願多談。

對於侯友宜、盧秀燕與韓國瑜保持距離，網友紛紛表示：「漢子、燕子飛走囉」、「漢子跑了，燕子飛了，禿子沒人理了」、「燕子漢子切割包子嚕」、「漢子跳船了 ，燕子也要跳嗎」。

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