韓國瑜：王金平被講成狐狸不妥 建議柯P收回

2019-08-18 15:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨提名總統參選人韓國瑜今午在國民黨新竹縣黨部時，被媒體問及「郭柯王3人是否在折磨你」，韓回應「不知是折磨我，還是他們互相折磨」；還說，前立法院長王金平被台北市長柯文哲形容為狐狸，「可能是口誤」，這兩字對王「是不可承受之重」，建議柯P把話收回。

韓國瑜表示，他不知道3個人是在折磨他，還是互相折磨？王金平院長被講成狐狸，他的眉頭都皺起來了，在立法院與王院長相處過，還有民間友人都很了解，王院長永遠笑瞇瞇的，像彌勒佛一樣，朋友有困難找他，他都願意幫忙，怎麼會被形容成狐狸呢？

所以他覺得柯P市長可能口誤，柯P可能跟王金平院長的相處時間不夠長，王院長是很樂意與人為善，所以他建議柯P市長把這句話收回去，否則的話，這3個人之間，不管他們在搶什麼，他們之間意見的交換也好，狐狸2個字放進去，對王院長而言都是不可承受之重，「我覺得這個形容實在不太好」。

對於要蔡總統去關帝廟、媽祖廟發誓，蔡回應指證明這個團隊不能期待，建議韓國瑜要參與國政之前應先把市政做好。韓表示，台灣人民最需要的是「台灣安全、人民有錢」，蔡英文總統應該思考接下來半年執政期間，如何符合人民期待，能給人民過好日子，現在大家都過得太辛苦了，蔡英文應該把3年半執政期間的成績單攤出來，才是連任總統應具備的勇氣。

在被問及訪美行程和時間有確定嗎？韓國瑜表示，目前熱心好朋友都在安排、協調，希望在9、10月的時候，能夠去美國訪問。訪美有三個目的，第一、跟一些涉及美國的亞洲部門交換意見，包括台灣問題、海峽兩岸問題與台美關係問題等；第二、跟廣大華僑見面；第三、與新的科技產品和重要的企業經營，就商業經驗交換。

韓國瑜還說，客家團結且忠誠，客家人忠義，對國家有忠對朋友有義，我很喜歡和客家人在一起，包括客家、美食、藝術、文化、武術等；他有很多客家經驗，且有很多客家朋友，未來對於客家文化的推動，客家語言的保存，若有機會服務的話，他一定全力以赴。

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