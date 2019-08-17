高雄豪雨成災！韓國瑜北上跑選舉...陳其邁一早南下勘災

2019-08-17 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄日前下豪雨，市長韓國瑜卻跑到南投造勢挨轟，而今天（17日）高雄天氣依舊不穩定，韓國瑜依舊北上跑選舉行程，反觀行政院副院長陳其邁則是一早就南下高雄參加人工智慧學校醫療專班開學典禮，接著就到六龜一帶勘災，還叮囑市民朋友務必留意豪雨消息，讓網友大呼感動，「真高雄市長歡迎回家！」

陳其邁今下午透過臉書表示，今早參加完人工智慧學校醫療專班開學典禮後，馬上和立委邱議瑩、管碧玲及交通部黃次長、公路總局、農委會農糧署、水保局、經濟部水利署同仁前往六龜一帶勘災瞭解土石流造成道路中斷及農業損失情形。

陳其邁向高雄市民報告，指出昨天（17日）台27線大津往六龜市區方向，沿路有多處發生土石崩落，阻斷道路通行，所幸經由公路總局同仁搶修下已恢復通車，陳其邁也表示已要求公路總局檢視中興至大津段拓寬改程橋樑路面加高及通洪斷面是否足夠；水保局改善山水炎露營區附近的野溪溝渠，讓逕流面積加大，減少土石流災害；林務局則是盡速檢討上游攔砂壩工程工法，降低豪雨來臨可能造成的災情嚴重程度。

陳其邁最後溫馨提醒高雄市民，因為西南氣流持續影響，導致高雄山區連日豪雨，指出六龜、桃源、甲仙、那瑪夏等山區的上游表面土層吸水都已呈飽和，若再有強降雨發生恐怕會再引發嚴重土石流，要市民務必多家注意豪雨消息，做好防災準備。

不少網友大呼感動，無奈原本應該坐鎮在高雄的市長勤跑選舉，紛紛留言表示「感謝邁邁一直都在」、「真市長辛苦了，假日都沒休息，在關心災情」、「行政院副院長兼假日高雄市長，沒選上市長的更像市長」。

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