新黨推出「一國兩制台灣方案」 主導「台獨」要究責

2019-08-17 19:50

〔記者陳昀／台北報導〕新黨今晚舉行創黨26週年黨慶大會，黨主席郁慕明將宣布新黨版的「一國兩制台灣方案」，根據方案，除了倡議兩岸和平統一、國號直接稱為「中國」，將對「主導台獨者」究責，並「開導」被誤導的一般民眾。

新黨倡議的一國兩制台灣方案如下：

一、兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式，統一後共同的國號、國旗由雙方政治協商決定。我們建議，國號直稱「中國」，並考慮由兩岸共組協商機構，處理兩岸間政治安排的事務。

二、和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表。聯合國主導之各項會議、機制、公約、活動，以及以主權國家為成員條件的國際組織，通過兩岸協商認可的方式，安排台灣參與。其它非政治性的國際經貿、體育等組織，台灣可單獨加入。

三、和平統一後，維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂活動。應充分理解兩岸長期對立造成的疏離，開導統一前被「台獨」勢力誤導的一般民眾，耐心謀求心靈契合，但對主導「台獨」勢力、分裂國家的各界人士，必須追究其責任。

四、和平統一後，兩岸既已結束政治對立，台灣自當縮小軍事編制，停止對美軍購，省下經費用於社會福利及經濟建設，將台灣打造成非戰之區、和平之島。

五、和平統一後，台灣原「軍、公、教」人員被剝奪的權益應予恢復，承諾的待遇應予保障。兩岸形成共同市場，幫助台灣融入國際經貿整合，扶助台企加入「一帶一路」，共享發展機遇。

六、和平統一後，台灣與大陸以不同政經制度治理，但台灣同胞可按大陸法規參與大陸的政治運作，亦可參加中央層級的治理人才甄選。

七、和平統一後，台灣各領域菁英在國際賽事獲獎者，比照大陸標準，享受同等獎勵。

八、和平統一後，繼續推進兩岸「共寫史書、共享史料」，客觀呈現國共兩黨及兩岸同胞對中華民族復興的貢獻，共同傳承中華兒女的光榮歷史。

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