民進黨發言人投書外交家雜誌 拋民主絲路「反共不反華」

2019-08-17 17:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨發言人李問16日投書「外交家雜誌」，拋出「民主絲路」的概念，強調民主絲路透過友善對話、試圖向中國社會輸入民主價值；李問表示，民主絲路的核心概念是「反共不反華」，藉此向中國人民遞出橄欖枝，民主絲路主張反對極權主義、支持中國人民，批判中共政權，但鼓勵與一般民眾交流。

這篇在16日刊出的評論以「台灣的民主絲路」為題，指出民進黨與達賴喇嘛的會面，象徵在區域間受中國共產黨威脅的各種不同團體，展開新的區域合作契機。

李問在投書中表示，雖然中國的「一帶一路」倡議中，也經常使用「絲路」的意象，但是「民主絲路」則是將此具有「中國中心」色彩的詞彙，用來傳達完全不同的訊息；李問強調，如果說「一帶一路」用來輸出極權主義，「民主絲路」則透過友善的對話，試圖向中國社會輸入民主價值，民主絲路的用意，並非批判中國文化或族群認同，其內涵為：反對極權主義、支持中國人民；批判中共政權，但鼓勵與一般民眾交流，並建立在包容性的原則上。

李問表示，支持中國民主的新觀念，也顯示台灣輿論開始重視中國人權的相關議題；李問說，當越多中國一般民眾與台灣共享相同價值，也能讓兩岸之間溝通更加順暢，更代表能強化台灣的安全。以這些戰略利益作為出發點，便創造一個共同的目標，讓台灣與理念相近的夥伴共同努力，包括其他受到中共政權威脅的團體，更創造了一個架構，讓印太地區其他共享價值的國家得以共同合作。

投書中也提到，民進黨秘書長羅文嘉接受西藏媒體採訪時說：「我們有共同的價值，也有共同的威脅；但因為我們有共同的信念，所以可以共同努力。」這裡共同的目標，當然並非「支解中國」，甚至也並非向中國政府主張任何特定政治安排，而是積極在區域中推廣人權價值。李問認為，香港反送中事件讓社會開始關注並支持中國人權議題，希望這樣的情形，能創造出良好的條件，讓「民主絲路」各方能開展更多區域對話。

民進黨秘書長羅文嘉、發言人李問與公關處主任謝雨利上月17至19日訪問達蘭薩拉藏人社區，並拜訪達賴喇嘛。根據羅文嘉會後轉述，會談時達賴喇嘛主動提到，他第一次來台灣是1997年，他非常喜歡台灣，也很想念台灣。羅文嘉當時向媒體表示，民進黨已與相關單位建立聯繫管道，未來尊者若願意來到台灣，細節安排和連絡能夠更周延。

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