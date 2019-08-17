民眾黨提名鍾小平、李婉鈺？ 柯P打槍：寧可提乾淨新人

2019-08-17 16:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲組成台灣民眾黨，退出國民黨的台北市議員鍾小平、前新北市議員李婉鈺等人有意入黨參選立委。柯文哲在今天播出的東森財經新聞台節目《楷道論政》專訪中說，他有健康的想法，寧可提乾淨的新人，強調不分區與區立委力拚衝到10席。

主持人問到民眾黨不分區與區域立委名單進度，是否考慮找時代力量立委黃國昌？柯文哲說，他目前沒機會跟黃國昌講話，現在時力已經奄奄一息，現在做這個動作太權謀，所以他沒跟黃國昌接觸，理論上3席立委才能組成黨團，現在應該要解散。

在場來賓補充說，目前時力立委高潞．以用仍在尋找救濟方式，力保黨籍。主持人看著節目來賓高嘉瑜，問柯文哲，民眾黨是否找高嘉瑜進入不分區？柯文哲笑說，高嘉瑜選港湖區一定會上，唯一支持高嘉瑜，那一區他不會派人，如果是別人選可能會派。高嘉瑜趕緊說，她是代表民進黨選港湖區。

柯文哲強調，不分區立委與區域立委最大目標拚上10席。主持人問，是否找鍾小平等人？柯則說，他有個健康想法，寧可提乾淨的新人，用形象牌好一點的，而不分區找專業人士，區域立委人選是比較麻煩。

主持人問，是否可能找李婉鈺、前台北市議員童仲彥？柯文哲說，「我們支持他們，但不一定要掛我們的黨」，反正人選陸續會出來。被問到是否考慮將市府顧問蔡壁如排不分區第一名？柯文哲表示，沒有啦，她是要做事的，「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩目前戶籍在士林北投，剛好是民進黨立委吳思瑤那區，他有問過了，會安排個區域讓學姊去選。

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