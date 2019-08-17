韓國瑜被拍到打麻將 柯文哲：被逮到就認錯

2019-08-17 16:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜在峇里島被拍到打麻將照片曝光，韓怒控被國家機器監視。台北市長柯文哲在接受電視節目專訪時被問到此事，他勸說，「被逮到你就說我錯了」，態度比事實重要，認錯就算了，了不起挨一棍。

今日播出台北市長柯文哲接受東森財經新聞台節目《楷道論政》主持人張啟楷專訪。主持人問韓聲稱打麻將被拍是被國家機器監視，柯文哲說，民進黨作為執政黨還是有很多資源，他都相信，不是用國家資源，但有很多資源可以去整韓，不要說是國家機器、而是國家力量，還是有資源的。

柯文哲還說，像他去接觸誰誰，但很快的隔幾天對方就跟他說不方便、就跑掉了，現在選舉到了，錢砸下去還是有效的，就像他之前找前考選部長林嘉誠寫國政白皮書，林一開始也很高興，後來說人家都在找他讓他壓力很大不能掛名。

主持人問，韓國瑜稱他上任沒打過麻將卻被拍到，是品德問題還是在說謊？對此柯文哲說，這跟他講「都（指他曾說總統蔡英文旁邊的每個人都貪汙）」是一樣的，從沒有、從來沒有，這種話政治人物少講，他認為被逮到你就說我錯了，態度比事實重要，韓認錯就算了，了不起挨一棍，越拗人家越討厭。

柯文哲也說，韓國瑜以前講太滿了，被逮到就認帳挨一棍，他笑說他也常常挨一棍，還在補說我沒有打，這一定是扣分的。

主持人與節目來賓也問知不知道韓國瑜擔任北農總經理期間打麻將？柯文哲說，這個差不多啦！市府持有北農23%股份，北農算半官方單位，沒管這麼嚴，但韓跟菜農喝酒、打麻將是意料中的事，韓以前職業就是這樣。來賓追問當高雄市長還可以這樣嗎？柯則說，偶一為之是可以啦。

柯文哲提到，先前他曾南下高雄，韓就刻意不見他，但他認為這沒什麼，他的幕僚有打電話，一、兩次不要就算了，他的態度是無所謂，不見就算了，也沒有任何簡訊聯絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法