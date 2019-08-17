堅信韓國瑜不會被換掉 柯P：彗星撞地球機會太低

2019-08-17 16:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲接受東森財經新聞台節目《楷道論政》專訪，今日播出，被問到高雄市長韓國瑜民調持續下滑，恐上演換柱2.0，柯文哲直說，換韓國瑜不可能，就像彗星撞地球、6000萬年才一次，機會太低，而且鋼鐵韓粉很硬、核心夠大，韓國瑜基本盤至少250萬票跑不掉。

柯文哲接受電視節目《楷道論政》主持人張啟楷專訪，找來名嘴朱學恆、黃暐瀚及台北市議員高嘉瑜當來賓，討論政治時事。主持人問，若鴻海創辦人郭台銘不選2020總統，是否會不得已去選？柯文哲仍未鬆口，僅表示再說啦、為難。

高嘉瑜提到，國民黨主席吳敦義將與郭台銘會面，若換掉韓國瑜讓郭代表國民黨選，怎麼辦？柯文哲說，換柱可以，但換韓國瑜不可能，好像彗星撞地球、機會太低，6000萬年才有一次。

高嘉瑜再問，若等郭台銘等到9月17日總統大選登記截止，沒連署沒登記等於上當？柯文哲則說，人活在世界上不要想這麼多，遇到再講，為什麼老是要覺得人家騙你，深呼吸、放輕鬆，繼續往前走就好。

柯文哲強調，他希望把台北市長做好，他任內台北市是有進程的。高嘉瑜吐槽說，專心市政的話還想選總統，柯馬上反擊說，「我很專心，哪個不專心了，我是嘴巴在運動（指談選總統），每天還是在工作」。

主持人與來賓再問，韓國瑜聲勢跌可能被換，郭台銘回去（國民黨）嗎？柯文哲認為，他覺得有可能，但機會不高，因為鋼鐵韓粉還是很硬，雖然（民調）會掉，就如神像會落漆，但核心還是夠大，這跟換柱不一樣因為沒有基本盤，而韓國瑜基本盤250萬跑不掉。

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