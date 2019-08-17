「彰化高嘉瑜」勘災 脫背心讓淋濕小女孩保暖

〔記者張聰秋／彰化報導〕好窩心！連續2天彰化縣深夜都下起大雷雨，多處淹水，民眾驚魂2夜睡不好覺，前立委陳杰與縣議員温芝樺摸黑前往花壇鄉勘災，剛好看到1名沒穿雨衣的小女孩全身被雨淋濕，溫芝樺看了當場脫下自己身上的背心讓女孩穿上保暖，以免感冒，而議員要趕往下一個地方勘災，直接叫小女孩把背心穿回家不用還她。
16日晚間暴雨狂炸彰化地區，北彰化地區尤其是彰化市和花壇鄉淹水情況嚴重，漂亮寶貝、在彰化縣議會政壇被冠上「女神」、「彰化高嘉瑜」封號的溫芝樺，當晚與前立委陳杰、花壇鄉民代表翁啟佑，一起前往花壇鄉彰員路勘災。
在現場剛好有1戶人家準備回家，但淹水太深以至於機車拋錨，阿公帶著孫女到一旁躲雨，女孩身體寒冷顫抖，温芝樺不顧自己沒有雨衣，把自己的背心脫下來讓女孩穿上保暖，再讓阿公陪著小女孩保暖涉水回家，這一畫面被服務處工作人員拍下，PO上網引發網友按讚，大讚美女議員，人美、心更美，還有網友回應議員辛苦了，更有網友直言，給「彰化高嘉瑜」100個讚！
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彰化縣議員溫芝樺在議會政壇被冠上「女神」、「彰化高嘉瑜」封號。（圖擷取自溫芝樺臉書）
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連續2天彰化縣深夜都下起大雷雨，多處淹水，前天深夜前立委陳杰（左）與縣議員温芝樺（右）摸黑前往花壇鄉勘災。（圖溫芝樺服務處提供）
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穿著背心的溫芝樺涉水勘災，看著前方民眾牽著拋錨機車涉水的淹水一幕，發揮了愛心。（圖溫芝樺服務處提供）
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雨下不停，溫芝樺撐傘陪著小朋友走過淹水馬路。（圖溫芝樺服務處提供）
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女童穿上溫芝樺背心涉水而過，背心長度已快接近女童膝蓋，背心成了應急的雨衣。（圖溫芝樺服務處提供）