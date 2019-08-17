「彰化高嘉瑜」勘災 脫背心讓淋濕小女孩保暖

2019-08-17 16:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕好窩心！連續2天彰化縣深夜都下起大雷雨，多處淹水，民眾驚魂2夜睡不好覺，前立委陳杰與縣議員温芝樺摸黑前往花壇鄉勘災，剛好看到1名沒穿雨衣的小女孩全身被雨淋濕，溫芝樺看了當場脫下自己身上的背心讓女孩穿上保暖，以免感冒，而議員要趕往下一個地方勘災，直接叫小女孩把背心穿回家不用還她。

16日晚間暴雨狂炸彰化地區，北彰化地區尤其是彰化市和花壇鄉淹水情況嚴重，漂亮寶貝、在彰化縣議會政壇被冠上「女神」、「彰化高嘉瑜」封號的溫芝樺，當晚與前立委陳杰、花壇鄉民代表翁啟佑，一起前往花壇鄉彰員路勘災。

在現場剛好有1戶人家準備回家，但淹水太深以至於機車拋錨，阿公帶著孫女到一旁躲雨，女孩身體寒冷顫抖，温芝樺不顧自己沒有雨衣，把自己的背心脫下來讓女孩穿上保暖，再讓阿公陪著小女孩保暖涉水回家，這一畫面被服務處工作人員拍下，PO上網引發網友按讚，大讚美女議員，人美、心更美，還有網友回應議員辛苦了，更有網友直言，給「彰化高嘉瑜」100個讚！

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