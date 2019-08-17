網友爆柯P現身國防工業展 鄉民狂酸「阿北也來看扁鑽」

2019-08-17 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕「2019台北國際航太暨國防工業展」現正在世貿一館舉行，昨日（16）起開放民眾參觀，吸引大批人潮前去參展。今日有民眾在參觀時驚見台北市長柯文哲竟也在展館內，馬上將消息PO在批踢踢八卦版上，並酸他「也來看扁鑽」，諷刺柯文哲曾在今年1月表示，美國對台軍售就是「要我們拿扁鑽向前衝，『扁鑽還要自費』」。

有民眾在批踢踢（PTT）八卦版上表示，今日前去國防工業展，竟在展館內看一名面熟的人，湊過去一看才發現，原來是台北市長柯文哲。該名網友疑惑問「奇怪？他之前不是酸台灣自費買扁鑽」，並酸柯文哲「自己今天也來看扁鑽喔？」貼文還附兩張柯文哲看展照。

此文一出，引起鄉民暴動，紛紛表示「國防工業展」變成「扁鑽展」，還有鄉民猜想，若日後被爆出來看展，柯文哲會表示一切都是幕僚安排，事前並不知情。甚至有網友拿國安局私菸案來諷刺柯文哲「想買菸吧？走錯場了」鄉民還把今年1月柯文哲接受專訪「買扁鑽說」錄影畫面挖出來，諷刺柯文哲自打臉。

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