韓國瑜可以跑選舉了！高市府災害應變中心午後降為三級

2019-08-17 12:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府中午宣布，隨著西南風逐漸減弱，今天午後天氣逐漸趨於緩和，高雄市災害應變中心於中午12時調整為三級開設（原為二級）；韓國瑜競選總部昨天曾表示，如果今天高雄雨勢太大或災防中心提升為一級，韓國瑜六、日在外縣市的行程勢將調整，如今大雨趨緩，韓國瑜應該可以安心拚國政了。

高雄市副市長李四川今（17）日上午赴高雄市災害應變中心，關心各區降雨及災變處理情形，隨著西南風逐漸減弱，今天午後天氣逐漸趨於緩和，高雄市災害應變中心宣布於中午12時調整為三級開設，仍將持續留意局部熱對流發展所造成的陣雨，以即時掌握雨勢及災害應變，目前EMIC通報災情計28案，無新增災情，均已結案。

此外，水土保持局仍發佈高雄市維持71條土石流紅色警戒、23條土石流黃色警戒，撤離民眾部分，那瑪夏區1256人、甲仙區696人、桃源區827人、六龜區787人、杉林區347、茂林區96人、美濃區368人，總共4377人。

氣象單位評估，18日受低壓帶影響，高雄地區有短暫陣雨或雷雨發生機率，午後易有局部較大雨勢，市府提醒市民朋友留心注意，有需協助事項，請撥免付費專線1999，亦可下載「高雄水情e點靈」App，瞭解即時氣象、水情、影像及警戒資訊。

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