贈酒韓國瑜 陳清寶：當時為他低迷打氣、如今不必錦上添花

2019-08-17 11:29

〔記者吳正庭／金門報導〕高雄市長韓國瑜被媒體指稱用政治獻金購買金門高粱酒，韓國瑜競選辦公室澄清，酒不是政治獻金買的，而是金門陳先生捐贈的。經過查證，這位金門「陳先生」就是金門籍前立委陳清寶。

陳清寶低調表示，當時只是覺得身為同黨同志的韓國瑜，氣勢一直起不來，用「金門水」給他加油一下；如果當時韓像今天氣勢那麼旺，他不會寄酒給韓。

陳清寶說，時間往回頭看，距離寄酒給他剛好1年，那時韓國瑜的氣勢一直很低迷，整個人快被打趴了，「我只是想給他打打氣」，所以在去年8月16日透過熟識的晚輩，寄了10箱的金門高粱酒，寫上「遠方的老朋友運送『金門水』，幫您『加油』啦」給韓國瑜。

陳清寶說，韓在後來雖經歷「823泡戰」，高雄市出現5000個「天坑」都能逐一化解，他的氣勢好像從「823」後又慢慢起來。

韓國瑜是否有在事後打電話致謝？陳清寶說，「我不會去記那些，那只是芝麻綠豆大的事」，事後確有收到韓國瑜選辦寄來政治捐獻的收據，當時10箱高梁酒加上運費總計是4萬2900元。

64年就加入國民黨的陳清寶個性直率敢言，當年違紀參選當選第2屆立委，後又連任第3屆、第4屆，在立法院也非乖乖牌，雖是孤鳥仍不忘初衷，常穿著迷彩服在立法院為金門爭取權益，被鄉親封為「金門戰將」。他說，過去雖跟韓國瑜在立法院有9年同事之誼，「但講真的並不熟」、「我們是不同路線的人」。

陳清寶說，看到這麼多人在「黑韓」，實在看不下去，是朋友在電視名嘴「文山伯」輾轉求證下告知，才承認有送那些酒。如果韓當時氣勢像現在那麼旺，我也不見得會送酒給他，我不喜歡做錦上添花的事，「我不是那種會貼上去的人」。

韓國瑜是否能如願選上總統？陳清寶說，「大位不以智取」，當年「連宋配」誰會想到那一顆子彈？選總統這種事「要看天命」。

對於外界關心一向熱心公共事務的陳清寶是否會回鍋再戰明年立委？陳清寶說，這不在人生的規畫裡，「我過好自己的日子最重要」。

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