桃園合體破局！被爆惹怒郭王 柯P坦言這麼說...

2019-08-17 10:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲原本明日有望在桃園巨蛋同框，但郭幕僚說，郭去的機率不高、王也稱不會去，傳出郭王陣營不滿柯破壞合作默契。對此，柯文哲今早受訪時坦言，大家過去彼此沒合作過，有些東西需要磨合。

柯文哲今早出席新北投車站二期工程完工暨開幕活動，在活動前接受媒體聯訪。被問到明日桃園是否只有他一人要去，柯文哲說，他不曉得（郭王），但他是一定會去，行程表上有排進去。

媒體問合體破局傳出是郭王兩人不爽柯對外放話，對此柯文哲認為，大家在過去也沒有彼此合作過，有些東西也許需要磨合，也許雙方的幕僚需要更多接觸來解決這些問題。

柯文哲昨日在預錄廣播專訪提到，郭王兩人曾找他當副總統搭檔，遭他拒絕，柯昨日受訪稱他不喜歡變成分贓政治。媒體說郭王似乎是不滿柯將副手這件事講出來，柯文哲對此表示，沒有啦，他一開始就表明，如果是未來台灣好都可以談，只是想表達說台灣社會不希望有這種政治分配，不要說分贓。

柯文哲表示，如果用目前的狀態下，怎麼走對台灣比較好，用這種邏輯來思維，大家坐下來怎麼做對台灣整體利益、人民最大服務是比較好的，就這樣去做，他認為如果用這種邏輯討論的話，其實很多爭議摩擦就可以少掉。

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