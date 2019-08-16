獨家》國安會組專案小組 因應香港大變局

2019-08-16 20:44

〔記者李欣芳／台北報導〕香港反送中示威延燒，今起又有連續大型示威活動展開，中國政府則已調動部隊到香港邊境，據透露，總統府國安會組成專案小組進行因應，知情官員今天表示，國安會專案小組正緊盯整體情勢，包括中方可能的動作、各國的反應，並根據這些最新狀況推估可能的發展，包括在國際金融、區域安全還有兩岸上各種可能的影響和因應推估。

目前我政府機關應變最高層級

國安會組成專案小組特別因應香港局勢的發展引發矚目，這也是目前為止我政府機關針對香港局勢應變的最高層級。國安會秘書長李大維先前也針對香港局勢舉行因應會議。事實上，總統府與行政院高度關注香港局勢的發展並展開因應，若未來香港局勢有大變動及對台灣的衝擊，我政府將立即應變做出處置。

國安人士今天受訪表示，近日香港局勢的發展確實愈來愈嚴峻，令人感到憂心，我政府在因應推估時也會做好最壞的打算與最好準備，請國人放心。

國安人士指出，近來因香港局勢的動盪，已波及香港金融秩序，未來香港情勢若未能往好的局面發展，香港作為國際金融中心的地位很可能受到衝擊，我金融業在香港曝險的問題就必須有所處理。

這位人士說，中國官方是否下令對香港反送中的示威展開鎮壓，目前已引發國際間的普遍關注，而先前香港國際機場因大批示威者湧入導致癱瘓，已對香港觀光造成衝擊，未來是否也會影響台灣民眾遊港等旅客權益及安全問題，這些因素都在國安單位及相關部會的沙盤推演與推估之中。

行政院目前主要由陸委會展開因應，陸委會彙整相關機關的資料展開情勢的研判分析與相應處置，行政院長蘇貞昌也已指示財經部會及央行要維持國內產業及股匯市的穩定。

針對外傳中國官方將於18日採取武力鎮壓香港，蔡英文總統今受訪表示，支持香港的民主運動，也支持香港人對於民主自由的訴求，希望北京或香港政府都能聆聽、感受香港人民的心願，能夠坐下來好好溝通，相信有好的溝通、有誠意的溝通，香港會回歸平靜。

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