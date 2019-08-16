澎湖縣府新一波人事調整 3局處首長異動

2019-08-16 19:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉今日宣布新一波人事主管異動，參議陳高樑調任環保局長、環保局長蔡有忠調任工務處長、工務處長洪慶鷲調任建設處長、建設處長盧春田調任參議，相關工程單位主管全數異動。

賴峰偉表示，陳高樑從基層做起，歷任農漁局技士、課長、副局長、局長及縣府參議，都能以專業、敬業的精神與態度投入工作，有良好表現。環保局未來的重點工作為清淨家園、海廢處理，以及評估、規劃、興建焚化爐，期許陳高樑上任後，在既有的基礎上往前邁進，讓澎湖的環境更好。

另外，賴峰偉指出，環保局長蔡有忠調任工務處長，工務處長洪慶鷲調任建設處長，建設處長盧春田調任參議，是依據現階段任務特性及個人專長所做的職務調整，期勉相關局處主管無縫接軌，在新職上不斷精進創新，為促進地方發展做出努力。

今年澎湖縣政府主管異動，自7月以來，已有教育處、社會處、稅捐處、車管處、工務處、建設處、環保局長異動，雖然都是老面孔，但調整幅度相當大，幾乎已達大搬風的階段，顯示賴峰偉縣府團隊持續調整，其中又以新任環保局長陳高樑責任最為重大，肩負規劃興建焚化爐重任，尤其賴峰偉已宣布能否在任期完成焚化爐？將是未來是否尋求連任的關鍵，顯示賴相當器重陳高樑的能力，希望能儘速完成目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法