母遭質疑賺紅錢 黃捷再發4點聲明轟：可能阻擋某些人利益...

2019-08-16 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前桃園市議員詹江村在臉書上質疑，時代力量高雄市議員黃捷的母親「到大陸賺紅錢」，讓黃捷母臉書被韓粉騷擾到關版，而她本人也出面說明狀況，她今（16）日再度發出聲明，更大嘆「可能阻擋某些人政治利益」。

詹江村日前在臉書質疑黃捷母親「到大陸賺紅錢」，更引發許多韓粉出征黃捷母親臉書，導致關版，當時黃捷便站出來解釋，並怒轟詹江村「非常歡迎針對公共議題討論，但請停止對她家人的騷擾，不要失去身為一個民意代表的格調，只會讓人看不起。」

黃捷今天則在臉書發文，表示她這幾天會選擇冷處理母親遭到質疑一事，全因她認為斷章取義的指控實在沒有回應的必要，也不想浪費媒體資源，接著怒轟可能她對於市政嚴格的監督把關「阻礙到了某些人的政治利益」，也可能因為她聲援香港、譴責中共「觸怒了相關人士」，因此她認為有把話說清楚的必要。

接著黃捷便發出4點聲明，針對這幾日母親遭質疑一事的做出詳細解釋。

黃捷聲明全文： 1. 我從不反對與中國進行經貿往來，但前提是要雙方要對等、尊重、透明。我反對的是涉及國安的敏感產業，像是有資安風險的海康威視，以及開放中資炒作房地產等，我也一直提醒臺灣的產業與中國的經貿往來要特別注意他們慣用的「養、套、殺」手法。至於經貿往來的風險，是政府該替人民做好把關，我一直以來都是堅持這樣的監督原則。 2. 那些想要團購茶葉的朋友們恐怕要讓你們撲空了，我母親從事的是「行銷顧問」，並不是貿易商，沒有在賣茶葉。行銷顧問的工作就只是擬訂行銷企劃，協助各家臺灣公司將產品銷售到世界各地，中國市場只是其中一部分。 3. 除非事涉利益迴避問題，否則政治人物的家人無須向社會交代自己的一舉一動，而且本人過去針對韓市長的監督，從來都沒有波及他的家人，歡迎檢視，也請有心人士切莫越界。 4. 自從我當選，宣示要嚴格監督市長、把關市政後，就不斷遭受攻擊，決定聲援香港後攻擊更是越來越重，甚至試圖轉移焦點，造成我家人的壓力。若這樣的大動作是想藉由造成我家人的壓力逼迫我屈服、放棄監督韓市長，甚至是停止聲援香港、噤口不提臺灣的主權危機，那我只能說我不會讓這樣的人得逞。我會繼續堅守崗位，做好議員監督市政的本分，並持續關注、聲援香港，也持續譴責中國壓迫香港以及併吞臺灣的意圖。

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