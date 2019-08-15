監委查「東奧正名公投」案 批中華奧會蓄意影響

2019-08-15 21:31

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員張武修、高涌誠調查去年「東奧正名公投」案，認為主管部門未即時積極準備，並進行與國際奧會、中華奧會的聯繫與說明，造成該案連署、投票前的諸多亂象，甚至造成中華奧會蓄意影響公投結果之意圖；監委除了函請行政院正視妥處，並飭請教育部切實檢討，另督導國家運動訓練中心改善見復。

張武修表示，前奧運國手紀政於2018年2月5日向中選會提出「東奧正名公投案」，最終雖未獲通過，但476萬同意票所表彰的意涵，及國人由下而上以民主參與的方式向國際發聲，政府應予以理解與尊重，並援引為我國際參與的堅實後盾，致力爭取我國以更適切的名稱參與國際賽事。

張武修說，對於「東奧正名公投案」，行政院及教育部、外交部、大陸委員會欠缺危機意識，未積極協同中華奧會辦理國內外相關宣導事宜，尤未對國際奧會做好事前溝通與預防性疏處作為。現行我國與國際奧會間，僅透過中華奧會窗口進行溝通，管道顯過於單薄，建議朝建立多元交流管道的方向思考。

張武修指出，中華奧會長期接受政府委託辦理奧運相關事務，所獲委辦及補助經費，均占該會經費來源過半以上，中華奧會應對公投案保持中立，不宜有任何企圖影響公投的言論與行為，不料，中華奧會主事者竟於公投前的去年11月6日下午召開記者會，對外傳達與事實不盡相符的國際奧會訊息予媒體。

此外，中華奧會又於官網張貼「東奧正名公投之迷思」及「申請更名絕對會影響選手參賽權」兩則反對東奧正名公投的公告；公投前一週去年11月19日，中華奧會林主席更率員至國家運動訓練中心，無預警發動受訓選手連署簽名表態不支持「東奧正名公投案」，明顯且直接影響民眾之公投意向。

張武修強調，教育部應審視本事件所產生的負面影響，參考各國奧會與政府間運作優點，研具教育部與中華奧會間更為周密、妥適的互動規範，以期建立彼此間更優質的信賴關係；另，也應責成國訓中心檢討與中華奧會間的行為準則，防杜類如中華奧會主席在該中心發動受訓選手連署表態的突發事件再次發生。

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