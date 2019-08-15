國家機器是手機？回應打麻將照片 韓國瑜競總這麼說

2019-08-15 18:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜打麻將照片一波三折，爆料的市議員林智鴻今天下午公布爆料者存在手機內的照片，打臉韓國瑜照片不是用手機拍攝的說法。對此，韓國瑜競選總部表示「回歸市政，拒絕政治鬥爭」。

韓國瑜聲稱當選後不曾打麻將，但高雄市議員林智鴻爆料韓國瑜過年期間在峇里島打麻將，並公布照片，韓國瑜指是「國家機器監視他」，質疑照片畫素不是用手機拍攝，應是用專業相機。

林智鴻今天下午舉行記者會，公布爆料者存在手機內的照片，打臉韓國瑜照片不是用手機拍攝的說法。

對此，韓國瑜競選總部今天傍晚呼籲「回歸市政，拒絕政治鬥爭」，再度強調這只是過年期間，韓國瑜家人出遊的私事，若換成是林智鴻議員，過年期間帶著家人，在國外出遊，被有心人士偷拍後，拿來作政治鬥爭工具，甚至將不相關人士都牽扯進來，林議員身為父親會做何感想，「選舉有必要做到這麼惡劣嗎？」

韓國瑜競選總部強調，韓市長表示這是朋友提醒，是否這照片太過於專業，「有這麼多不同角度的照片」，產生合理的懷疑與推測。

韓國瑜競選總部指出，今天下午韓市長在高雄，忙著坐鎮應變中心處理災情，而高雄議員在台北忙著開記者會罵市長，競選總部也呼籲林智鴻「別把時間與力氣，浪費在這種偷拍不可取的事情上，多把體力與精力專注在高雄市政上。」

韓國瑜競選總部還舉聯合報投票民調，指近8成的民眾認為此事大驚小怪、偷拍韓市長非公務聚會，是不可取的。

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