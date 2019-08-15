2020台灣燈會墊付案3.5億元 中市議會爭吵中過關

2019-08-15 17:47

〔記者張菁雅／台中報導〕2020台灣燈會3.5億元預算墊付案今日在台中市議會爭吵中過關，藍綠議員均支持舉辦燈會，但民進黨認為市府應提出追加預算案而非墊付案，主張退回；國民黨則認為交通部7月底才核定補助，以致追加預算案作業時間不及，市府只能提墊付案。最後在觀旅局長林筱淇向大會道歉後，議長張清照宣布通過墊付案。

台灣燈會3億5020萬元預算中，中央補助1800萬元，其餘由市府負擔，市府提出墊付案，要求議會同意先行動支燈會預算。

民進黨議員高喊「支持燈會、拒絕黑箱」，李天生、陳淑華、謝明源、何文海、何敏誠、周永鴻均表示，市府以墊付案方式提出，而不是採用追加預算辦理，不符程序，規避監督，打算以5％中央補助款偷渡其餘95％的經費，前所未有，同時不成比例，「市府陷議會於不義」。另外，市府也沒有提出燈會相關明細支出，因此他們主張退回，拒絕背書。

國民黨議員則喊出「支持燈會、愛護台中」，張瀞分、楊正中、林汝洲、陳政顯也拿出台灣燈會「籌辦大事紀」，並表示，交通部7月24日才核定補助市府1800萬元，時間被拖延，市府編列追加預算根本來不及，因此提出墊付案，議會應支持此案，並譴責交通部拖延燈會期程。

另外，市府主計處長蔣建中說明，這項墊付案符合預算相關規定，墊付案沒有金額、比例的規定，看個案執行。

藍綠議員堅持立場，國民黨議員甚至建議表決，雙方爭論不休。張清照依照交通地政委員會決議，請林筱淇向大會道歉後，宣布台灣燈會墊付案照案通過。林筱淇當場表示，市府盡心盡力籌辦台灣燈會，對於詳細資料沒來得及送達議會，她個人表示歉意，墊付案是依法辦理，請求議員支持。

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