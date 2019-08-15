爆韓國瑜「背心經」取悅陪酒小姐 賴坤成：一手念經一手...

2019-08-15 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜負面新聞頻傳！前立委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興等人日前批評韓吃喝玩樂、抱女人，昨（15）日也有媒體人爆料韓國瑜北農時期「酒店、制服店都去」；前立委賴坤成更指出，韓國瑜會在酒店背心經取悅陪酒小姐，「一手念經，另一隻手就要問黃光芹了」。

根據《放言》報導，前立委賴坤成爆料，韓國瑜在酒店會表演「背心經」給小姐聽，還會越念越快，小姐就會開始鼓掌，賴坤成也詳細地說，韓國瑜就在一整桌女孩子中間宣布「現在要背心經，你們拿手機看一看，我從頭背到尾，看你們有沒有辦法」，然後韓國瑜就在酒店背心經，一手念經，一手就要問黃光芹了。

賴坤成表示，韓國瑜也出手闊綽，小費也都是拿「菁仔種（千元鈔）」在發。那種場合一個晚上花幾十萬輕鬆平常，不過，都是叫廠商出錢的。賴坤成指出，韓國瑜自己都沒想到會出來選總統，是因為過去在北農毫無遮攔地喝酒打麻將不擦嘴，才會留下這麼多把柄。賴坤成批，今天韓國瑜選上高雄市長，好好做已經是祖先保佑，想選總統還是先算算屁股有幾根毛吧。

不過，賴坤成也認為「不要妖魔化喝酒」。他指出，大家常批韓國瑜喝酒，是因為「紀錄不好」，過去在北農口口聲聲說半夜清晨在巡菜市場，其實大家都知道，半夜兩三點來，不是喝酒就是打麻將，結束之後不敢回家睡覺，就到辦公室睡。

韓國瑜負面新聞接連被爆出，國民黨也迅速反應。對於批評韓國瑜的黨內人士，國民黨昨日已火速開除陳宏昌的黨籍；今日又開除楊秋興黨籍，同時被開除黨籍的還有在政論節目中批評韓國瑜的國民黨黨代表敖博勝。

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