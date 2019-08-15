國民黨海選新任青年團總團長 衝刺2020青年票

2019-08-15 16:10

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020年大選，代表國民黨角逐總統的高雄市長韓國瑜被視為青年支持度薄弱，國民黨即日起將甄選新一屆的青年團總團長，將肩負為國民黨爭取青年支持的任務，國民黨青年團總團長李成蔭表示，2020年大選是民主自由保衛戰，未來的團長要引領青年團，爭取更多青年對國民黨認同。

國民黨青年團今宣布，即日起至9月13日將進行「青年團第14屆總團長甄選」，邀請全國在學青年透過網路報名方式參加甄選，新一任國民黨青年團總團長將擔負起2020大選青年團領航員角色。

李成蔭表示，本次青年團總團長甄選採取分階段甄選，除了傳統號召支持者外，也因應網路世代潮流，第一階段要求包括「備審資料」、「專題企劃」、「三分鐘自介影片」外，也因應強化「陸戰」實力，特別要求募集支持者的照片及簽名，在9月16日通過第一階段初審後，會再公布第二階段複選辦法。

李成蔭說，甄選活動主題為「翻轉世代、夢想起飛」，國民黨青年團是青年參政的平台，總團長也會是國民黨中常委，也可以將一些想法及對公共事務的嚮往透過青年團發聲，在明年大選中將扮演舉足輕重的角色，總團長也要有即戰力，組織團員、籌辦相關活動、引領議題，都要具備。

李成蔭指出，過去幾屆青年團總團長多數都成為黨的重要幹部，亦有縣市政府重要幕僚，更多的是成為民意代表、為民發聲，而團內的幹部同樣在政界有突出表現，這也顯現青年團之培訓機制起到一定的作用。

對於明年大選國民黨爭取青年的佈局，李成蔭表示，2020大選是民主自由保衛戰，青年團總團長要有意志引領青年團，爭取更多青年的認同，青年團也持續舉辦相關活動，結合2020大選，發現青年政治人才，達成青年團「選、訓、用」的目標。

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