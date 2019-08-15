劉仕傑大談外交工作 領務局函請銓敘部解釋有無違規

2019-08-15 13:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕領務局秘書劉仕傑曾參選台北市議員，平時透過社群軟體、專欄與講座活動針砭時事，不過以現任外交人員身分發言出書，也與其公務身分產生衝突。外交部領務局長陳俊賢今天表示，領務局昨已發函至銓敘部，請銓敘部解釋行為有無違反相關規範。

劉仕傑是台灣首位帶職參選的公務員，在北市議員選戰中以習近平的另類文宣打開知名度，也曾以公務員和外交人員身分公開強調「拒絕九二共識」。劉仕傑原以「青年外交官」名稱經營個人臉書，後改為「護台胖犬」，時常透過社群軟體、專欄與講座活動針砭時事，近日也推出個人著作，暢談外交工作內涵。

不過外交工作多涉機密，個人意見也與公務體系文化不相容，劉仕傑雖多次表達所言不代表外交部，仍因其身分使得外界不免產生聯想。

外交部發言人歐江安今天在例會中表示，涉及外交公務議題，相關內容需要受到國家機密保護法等法規保障，相關發言也需主管授權。歐江安強調，過去這段時間，這位同仁的發言並無經過授權，至於是否涉及洩密或不該評論的部分，交由人事單位評估。

領務局長陳俊賢則表示，劉的發言只代表個人、甚至不能代表領務局，更不能代表外交部和所有外交人員，「所謂代表是必須經過授權，亦即長官交代或是民選機制，那現在完全沒有，就是只能代表個人」。

陳俊賢說明，公務體系本就有所限制，並不是他進來之後才加之於上的，應有基本認識。陳俊賢也明言，領務局的人事管理很清楚，交付工作是否有做？業務涉及許多人民個資，若洩漏就必須處理，以及上班時間需要上班，有事可以請假。

至於言論尺度，陳俊賢說，每個人對規定各有不同見解，銓敘部法規文字也沒有那麼細節，所以領務局昨天已正式去函，請求銓敘部解釋有無違反規範。

劉仕傑今天表示暫不回應，交由長官處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法