補助大型車裝視野輔助系統 政院加碼3.34億

2019-08-15 13:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大型車輛視野死角、內輪差造成車禍死亡率高，行政院長蘇貞昌日前宣布，今年補助「大型車裝設行車視野輔助系統」無上限，期望今年安裝率能達100%後，交通部日前簽核公路總局提報加速推動補助草案，除原編列2.59億元經費外，需再增加3.34億元，經費來源會由行政院第二預備金支應。交通部表示，現行22.5萬大型車，約有9.4萬已完成裝設，行政院已要求政府部門將先做表率，公部門大型車規劃於10月前全數完成裝設。

行政院長蘇貞昌日前赴士林監理站，關心大型車裝設行車視野輔助系統狀況時表示，政府以人民生命財產為第一考量，目標大型車全面都能裝設，補助計畫的補助無上限，但期限到今年底；明年起若有未裝者，不但不再補助，車輛檢驗也不予過關。

根據統計，政府部門所屬大型車共1萬9117輛，目前剩3997輛未安裝視野輔助系統，安裝率約79.1％。各部會中，經濟部有83輛未安裝最多，其次依序是教育部64輛、法務部51輛。縣市政府方面，台南市政府剩487輛未安裝最高、其次依據為屏東縣政府321輛、台中市政府311輛、嘉義縣政府281輛、南投縣政府272輛。

交通部表示，若選擇裝設基準型、環景型（車內螢幕可顯示車輛四周影像）、標準型（左右兩側裝視野鏡頭，車內螢幕可顯示車身兩側影像）的行車視野輔助系統，每輛車最高可領4000元補助；裝設簡易型視野輔助系統（車輛右側裝測一個外部近側視鏡，並於右前側裝設雷達警示系統），最高可領1000元補助。今年度5.93億元經費，行政院第二預備金支應5.84億元，公路總局公共運輸多元推升計畫支應900萬元。

交通部表示，新型式大客車新車，2017年起已要求加裝視野輔助系統；既有型式大客車新車、大貨車新車不分型式，去年起都應裝設；使用中車輛則於明年月1日起都須加裝，並會列入定期檢驗項目中，不過每輛車的定檢時間不同，有些可能會到109年下半年，只要在定檢前完成加裝即可。若定檢時仍未裝設，會要求限期1個月改善，仍未改善則會吊扣牌照，吊扣牌照後6個月再未改善，就會註銷該牌照。

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