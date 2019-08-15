獨家》韓國瑜叫警巡工地扛工安 基層官警怒了！

2019-08-15 11:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕一場豪大雨高雄未宣布放假，高雄林姓女子騎車上班，經岡山區崑山西巷水利局工程，工地挖洞疑未用鐵板鋪路面，也未見有護欄防護，市長韓國瑜竟要求警方檢查、拍照，警察被叫去清查全市施工道路、溝渠等工程，還要拍照說明，引發基層官警不滿，怒指這些是包商、監工及監造單位的工作和責任，並非警察專業。

死者家屬要求市長韓國瑜給一個真相，並將提告申請國賠，另外界質疑台南市當天放假，高雄以未達降雨標準為由，未宣布放假，許多市民冒險涉水上班，市長昨探視死者家屬時，卻反而要求警察要對各大小工地拍照、監督工地安全，引發警怨，基層員警表示不要出事就叫警察擦屁股，甚至未來變成警察扛責，警察的工作已經繁重，請不要專業、權責不分。

警察局長李永癸配合韓市長指示，下令要求各分局今天全面清查、填報全市道路和溝渠等工程施工地點，並於上午10點時前提供現場照片3張，需含現場遠、近景、施工標示牌，還要員警「落實清查以確保工安」，引起基層員警反彈。

員警表示，這些資料市府單位都有，為何要疊床架屋、權責不分，甚至可能會影響到其他工作與任務，未來若因工程包商的草率，造成意外致傷亡財損，不就都算在警察頭上，監工單位毫無責任？工程不是警察專業，況且，還有勞檢單位負責工地安檢，怎又落到警察的身上，要求市長回歸工安包商、監造、勞檢一條龍管理。

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