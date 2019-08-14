中市觀旅局「轉包」燈會工作？ 被點名局處這麼說...

2019-08-14 21:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府主辦2020台灣燈會，傳出為增加燈會展演豐富度，數個局處被要求配合設置主題燈區。市議員邱素貞今日指出，有局處私下抱怨台灣燈會是觀旅局的業務，觀旅局卻「轉包」出去，還讓各局處自行向中央爭取補助。觀旅局及配合設置燈區的局處則說，市府之前舉辦台灣燈會就是如此辦理，全府總動員，以期辦好燈會。

邱素貞指出，台灣燈會主燈區中，農業局負責設置「里山大帝燈區」，並申請農委會補助2000萬元；民政局辦理「新住民燈區」也向內政部移民署要1200萬元；原民會的「原藝交響」燈區向中央申請1600萬元，客委會的客家主題燈區、客家特色產業展售專區也分別申請補助780萬元與546萬元。

邱素貞表示，相關局處抱怨，台灣燈會是觀旅局的業務，觀旅局卻只負責展場籌備、行銷，燈區「轉包」各局處執行，好像不關該局的事。她也說，市府對外表示中央只補助1800萬元，但從上述數字來看，各局處申請中央補助額度達6126萬元。

議員江肇國也表示，觀旅局要求其他局處各自向中央爭取經費，並負責規劃各自的主題燈區，把工作推給別人，自己負責的3.5億燈會預算，卻拖了7個月才送議會，這種推託的工作態度和效率，令人質疑市府團隊能力，也為台灣燈會感到擔憂。

對此，農業局長蔡精強、民政局長吳世瑋、原民會主委林益陸、客委會主委江俊龍都說，台中市4年前主辦台灣燈會時，4個機關也配合設置主題燈區，並申請中央補助，能為台灣燈會盡一份力，並透過燈會展示業務成果，這是好事。而目前為止，中央僅核定補助客委會燈區預算，原民會燈區則是口頭承諾補助一半，其餘尚未確定。

觀旅局長林筱淇則說，市府接到台灣燈會主辦權後，大家都很期待，市長盧秀燕指示全府總動員，各局處一開始就依照4年前的經驗，分配好工作，並全力進行；至於燈會預算由觀旅局負責統整、提出，是因為如果預算散落在各局處，議員審查時會很辛苦，並非是觀旅局推卸工作。

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