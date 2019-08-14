曾博恩交出主持棒 管碧玲：能不同意，但不能懲罰他的內容

2019-08-14 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕知名網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩因對言論自由鬥士鄭南榕自焚一事開玩笑，在網路引發論戰。事後曾博恩也發表聲明交出夜夜秀主持棒。對此，立委管碧玲表示，她一直很欣賞博恩，她認為大家可以不同意博恩的內容，但不要懲罰他的內容，「否則，受傷的是社會價值，不是博恩」。

管碧玲今日上午在臉書PO文表示，她十分欣賞博恩，完整的看過他的第一季，還不斷的推薦他及他的作品給親友和同志、首長。她一直希望博恩能成功，若他的路線失敗，是社會的損失。管碧玲說，人們可以不同意他的內容，但是不能懲罰他的內容，「否則，受傷的是社會價值，不是博恩」！

曾博恩日前傳出在「OPEN MIC」串場活動中，在現場表演段子時以鄭南榕自焚一事開玩笑，引起正反網友論戰多日。博恩夜夜秀製作公司「STR Network - 薩泰爾娛樂」事後發表聲明，表示將暫時停止與曾博恩一切製作合作；而曾博恩則是在日前（9日）道歉，並表示由於信念與薩泰爾娛樂衝突，將辭去《夜夜秀》主持人一職。

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