拋棄選民託付 陳雨凡批：黃國昌路線就是犧牲區域的路線

2019-08-14 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量爆發出走潮，繼立委林昶佐退黨、邱顯智宣布辭去黨主席後，昨（13日）立委洪慈庸也宣布退出時代力量，時力台北市松信選區立委參選人陳雨凡批評黃國昌必須為此負起最大的責任，揚言若時力決定犧牲基層，也不支持總統蔡英文、不團結抗中，那也就是她離開的時候。

綜合媒體報導，時代力量面臨瓦解危機，不僅立委接連退黨、黨主席辭職，甚至傳出黃國昌不選汐止區立委，派出辦公室主任賴嘉倫出戰，令時力台北市松信選區立委參選人陳雨凡相當不滿，她昨晚在臉書發文，指稱黨內決策會無法處理黨內路線與提名策略，也遲遲不願表態是否支持總統蔡英文連任，認為「黃國昌委員必須負起最大的責任」。

陳雨凡今拜票時再批，若黃國昌不選區域、放棄基層，而黨也同意，這種黃國昌的路線，等同於犧牲區域的路線，她無法接受。

陳雨凡強調，當黨沒有勇氣面對、做出抉擇，對於是否支持蔡總統以及與其他政黨合作抗中等事，都持續拖延不願表態，那就是她離開的時候。

事後陳雨凡也在臉書上重申，非常遺憾黃國昌委員避戰汐止等區的區域立委，她無法接受這樣的處理方式，舉例退黨的2名立委「昶佐、慈庸也是很辛苦地努力過，最後才作出不得已的決定」，而她也會用盡全力促成黨能夠釐清路線，直到最後一刻。

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