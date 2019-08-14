PO文4分鐘被捐28萬 陳柏惟立退柯P讚

2019-08-14 08:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣基進第二選區立委參選人陳柏惟因未對台北市柯文哲臉書退讚，遭網友點為何不退，陳柏惟昨晚深夜PO文，有人捐款10萬他就退讚，沒想到四分鐘內就有人捐28萬，陳柏惟立即退讚，網友直呼「跪了，真神人」「第一名」。

台北市長柯文哲與其妻子陳佩琪將提出批評的網友通稱為「1450」後，臉書同時出現「退讚潮」，有網友憤而發起退讚活動，讓柯文哲10天內粉絲數下降將近5萬人，退讚熱潮延燒至今，開始出現點名熱，台灣主體意識強烈的台灣基進發言人3Q陳柏惟也遭點名。

有網友在陳柏惟的臉書說，「陳柏惟尚未退柯文哲粉專的按讚」，陳柏惟則發文回應：「如果沒退柯文哲讚就是柯粉，那你們沒有邀請所有好友來按我讚的就是沒有幫我拉票」、「我有我打擊的準備動作與節奏」「打算九月十一他登記就退，在這之前我按一個台北市長讚高雄市長讚到底是哪裡有問題？」

陳柏惟更PO出自己的政治獻金專戶帳號，寫道「來喇、這篇捐款單據超過十萬我呼應退讚啦」，更表示「有人在消炎、驅寒、止痛你就叫他要跟著鎮咳（音似‘‘鎮柯’’），是到底哪裡欠你了？我就說要911做新聞退這樣也不行，給點信任基礎好不好。」

文章PO出不到4分鐘，馬上有支持者留言並貼上28萬元的捐款證明，陳柏惟則回應：「由於活動舉辦4分鐘內結標，再此呼籲大家退讚，蔡衍明愛國真的太扯了」

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