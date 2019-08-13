韓國瑜地檢署前展現「愛與包容」 黃光芹爆：回去就告了

2019-08-13 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興近日都跳出來爆料高雄市長韓國瑜花天酒地，讓韓國瑜發聲明表示，溫良恭儉「再也不讓」！對此，立委王育敏在政論節目上表示，韓國瑜不會輕言提告；不過在場來賓媒體人黃光芹立刻打臉，表示最近被告了一條，她還爆料「有一次他（韓）公開在地檢署前面展現他的愛與包容，演給大家看，回去就對對方提告了」！

13日播出的政論節目「新聞面對面」中，王育敏指出，韓國瑜開口都稱楊秋興為縣長，她認為，韓國瑜念著過去共事的情誼，不希望一下子撕破臉，而是一種「善意的活動」。王育敏甚至說「她從來沒說要對光芹提告」。

對此，黃光芹馬上打臉表示，「我每次寫社群他不是說要告嗎？你以為我沒被告嗎，我被告一條」。黃光芹接著爆料，撇開她來說，有一次韓國瑜在地檢署前面，公開展現他的愛與包容，「回去就對對方提告啦，你們這些事情都不知道吧」？

韓國瑜在去年大選前，自認被名嘴鄭弘儀抹紅，以及被綠營抹黑成菜蟲及黑道，韓營發布採訪通知，稱要到台北地檢署對鄭等人提告；但韓國瑜當日將手指放在北檢申告鈴上給媒體拍照後，卻縮手不告了，隨即在北檢外大談他的從政理念，北檢按鈴申告處意外淪為另類的選舉造勢舞台。黃光芹在節目中，並未明確透露韓國瑜回去後向哪些人提告。

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