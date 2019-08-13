最高院爆「指定分案」疑雲 法官認應調查3關鍵人

2019-08-13 22:46

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院民事庭庭長楊絮雲12日指控，前兩年在最高法院服務時，一人就分到20件「特殊商事案件」，相較於其他6位法官加起來也才分到15件，擺明就是「指定分案」霸凌，對此，一名曾任最高法院的法官直言「指分就是作弊」，嚴重侵害人民司法信賴，監察院與司法院應立即調查最高法院院長、分案法官、分案書記官等關鍵3人，查明究竟有無指分的重大弊端

他表示，法官分案應依照「法官法定」原則，依公正程序隨機盲分給法官，換言之，就是不得「指定」法官，目的就是為了維持審判獨立與公正性，若真的有楊絮雲所說的指定分案情事，形同作弊，司法將面臨極其嚴峻的挑戰，監察院與司法院應介入調查，避免最高法院自行調查「球員兼裁判」。

他強調，只有在想像競合犯等刑事案件，同一犯罪行為成立數罪時，才能指定併案審理，但民事案件幾無這種併案情況，不應出現指分。

指分有多嚴重？他舉例，一位民代利用影響力關說，被依貪污罪起訴，分案法官如果刻意把案子指分給採納「法定職權說」而非「實質影響力」的法官，該民代很可能無罪脫身；又或是違約沒收價金的民事案件，分案法官刻意指分給與對造有裙帶關係的法官，以利酌減違約金。這些都非法官法定原則，侵蝕公平審判的基本精神，判決如何取信於民？

「對分案法官要巴結一點」他說，以前在最高法院聽過這句話，以免被分到「大袋（卷宗量大）」，且因最高法院法官事情非常多，根本不知道分案室如何運作，大家都是逆來順受，收到什麼就審什麼，不會特別質疑，如今爆出指分疑雲，情節重大，相關單位不能再漠視外界質疑。

究竟有沒有作弊指分？他表示，過去曾聽過有位案件當事人拜訪熟識的法官，希望能幫幫忙，該法官回應「案件不在我這」，沒想到過了兩天，案件就分到該法官手上，實在太離奇，雖無從得知案件裁判結果，但這確有啟人疑竇之處。

最高法院不斷解釋2003年後就採「電腦分案」，所有案件均為電腦隨機配對，但他質疑，一二審也是電腦分案，為何就不需要「分案法官」，最高法院維持分案法官的動機為何？為何楊絮雲事件去年爆發後，最高法院才火速廢除分案法官？到目前為止，最高法院的回應都無法令人信服。

他解釋，若是人工分案，整個分案程序從書記官開始就應調查，因為書記官需先前往倉庫「撈」案件，挑選出優先案件（如：重金案、訴訟價額逾億元、久懸案件）與一般案件（按繫屬時間排程），再拿到分案室，分案法官一手抽籤，另一手抽「股符（承辦股別）」，此時書記官與法官若有意，確實就可指定分案。

此外，他認為，分案法官為院長所指定，院長應一併接受調查，而最高法院本身就是被調查的主體，應避嫌，把案子交由第三公正機關調查；他也呼籲，司法院對各級法院負有行政監督責任，對此責無旁貸，目前看起來過於消極，甚至還把調查責任丟給監察院，稱「並將視監察院調查結果，進行後續之相應處置」，恐引發卸責之質疑。

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