批韓花天酒地收到存證信函 陳宏昌轟：若要得到法院認證願奉陪

2019-08-13 22:06

〔記者周湘芸／新北報導〕前國民黨立法委員陳宏昌，因公開批評黨內總統參選人韓國瑜，遭開除黨籍，他今天證實已經收到高雄市長韓國瑜寄出的存證信函，並強調，「韓在立委任內花天酒地是事實，幾乎是人盡皆知，如果韓希望這段過往得到法院認證，願意奉陪」。

陳宏昌指出，韓國瑜立委任內花天酒地早已不是新聞，包括媒體人質疑，韓也是大方承認，在世新大學演講也以此「勵志」故事與學子互勉，「難道是韓市長酒喝多了，講過的話都忘了？還是韓市長花天酒地的定義和大眾的認知不同？抑或韓市長沒有抱女人，一切都是被動？」如果他市政、選舉兩頭忙，無暇回憶過去的自己，很多過去在立法院的好朋友應該都還記得。

至於國民黨準備明天火速開除黨籍，陳宏昌也直言，「有這麼急嗎？黨中央為什麼不聽實話？一個超過40年黨齡的同志，表達地方基層深切的憂慮，何錯之有？」他質疑，難道自己閉嘴，媒體、民進黨就不會講？掩耳盜鈴的作法，對國民黨是加分還是減分？如果得到法院認證，韓國瑜選情不會如雪崩式下跌？

陳宏昌說，國民黨是百年老店，應該負責任地推出品格、能力符合人民期待的候選人，尤其國家元首勢必面對最嚴格的檢驗，「一個淡出政壇老黨員就算難見容於黨，但至少對得起天地良心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法