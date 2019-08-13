潘恒旭嗆陳柏惟「變消波塊」 他曝潘「恐怖背景」勸備案！

2019-08-13 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進發言人陳柏惟將參選立委，加入台中第2選區戰場迎戰現任立委顏寬恒，高雄市觀光局長潘恒旭則對此嗆陳柏惟「落跑惟一」，還公開嗆聲「唯一支持顏寬恒讓你變消波塊」，對此資深媒體人馮光遠提到潘恒旭曾有個黑道舅舅，認為潘恒旭的發言超過叫囂的範圍太多，建議陳柏惟到警局備案。

潘恒旭先前對於陳柏惟空降台中參選立委一事提出看法，先是砲轟陳柏惟「最看不起這種言行不一，藉口一堆的政客」，還批他是「落跑惟一」，最後落下狠話「去台中也選不上，唯一支持顏寬恒讓你變消波塊」。

馮光遠今（13）日則在臉書上提到「消波塊」一詞被鄉民引申為提醒大家別亂說話，避免得罪黑道而被當作消波塊丟到海邊，他表示，潘恒旭的嗆聲相當可怕，原因除了顏寬恒出身黑道家族，而根據維基百科的敘述，潘恒旭是「前立法委員郭廷才的外甥」，意即「潘也曾經有個黑道舅舅──郭廷才」。

馮光遠在po文中表示，前屏東縣議會議長、也是個大黑道的鄭太吉，曾當著朋友母親的面前以行刑的手法開了16槍槍決了朋友，而他能如此囂張便是因為過去在背後支持他當屏東縣副議長的，正是時任議長郭廷才，而郭廷才後來轉戰立委，鄭太吉也扶正成為議長，接下來郭廷才身背許多案子，在中國被逮捕後押送回台，最後在2015年病逝。

馮光遠提醒，其實一個人的舅舅如果曾經是黑道，跟他這個外甥一點關係也沒有，但潘恒旭如今竟然支持顏寬恒「將陳柏惟變消波塊」，誇張言論已經超過叫囂的範圍太多了，為了陳柏惟的安全，馮光遠決定把這件事的嚴重性提出來，並把相關人的背景揭露出來，而馮光遠也建議陳柏惟「到警局備案」。

馮光遠臉書全文

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